Як пише Politeka.net, Міла Куніс – західна актриса родом із Чернівців. Зірка вирішила виступити із заявою, закликавши не забувати про війну в Україні. Про це вирішив поділитись ЖВЛ у своєму блозі Інстаграм.
"Міла Куніс закликає світ не забувати про війну в Україні
Голлівудська акторка Міла Куніс народилася в українському місті Чернівці.
Для зірки Мили Куніс повномасштабна війна в Україні також стала потрясінням. Наразі актриса побоюється, що люди у світі перестануть звертати увагу на новини про російське вторгнення.
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«Це гірка правда часу, коли ми живемо. Безліч новин для нас стали нормальними і ми втратили чутливість до багатьох речей, що відбуваються у світі», - зазначила Куніс", - зазначено у публікації.
Повідомлялося, що Біллі Айліш стала амбасадором фонду UNITED24. Звернення опублікували в Інстаграм, де зібрало безліч чудових коментарів:
"Дякую за підтримку", "Молюсь усім, хто бореться в Україні", "Врятуй Боже мою Україну", "я плакатиму, я так її люблю", "Як я рада що не помилилася з кумиром", "У жовтні цього року ми проводимо Ukrainian Fashion Week у Лос-Анджелесі".
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