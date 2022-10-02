Как пишет Politeka.net, Мила Кунис - западная актриса родом из Черновцов. Звезда решила выступить с заявлением, призвав не забывать о войне в Украине. Об этом решил поделится ЖВЛ в своем блоге Инстаграм.
"Мила Кунис призывает мир не забывать о войне в Украине
Голливудская актриса Мила Кунис родилась в украинском городе Черновцы.
Для звезды Милы Кунис полномасштабная война в Украине тоже стала потрясением. Сейчас актриса опасается, что люди в мире перестанут обращать внимание на новости о российском вторжении.
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«Это горькая правда времени, в котором мы живем. Множество новостей для нас стали нормальными и мы потеряли чувствительность ко многим вещам, которые происходят в мире», — отметила Кунис", - отмечено в публикации.
Сообщалось, что Билли Айлиш стала амбассадором фонда UNITED24. Обращение опубликовали в Инстаграм, где собрало массу восхитительных комментариев:
"Спасибо за поддержку", "Молюсь всем, кто борется в Украине", "Спаси Боже мою Украину", "я буду плакать, я так ее люблю", "Как я рада что не ошиблась с кумиром", "В октябре этого года мы проводим Ukrainian Fashion Week в Лос-Анджелесе".
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