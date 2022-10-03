Співачка лежить на ліжку і дивиться прямо в камеру. На задньому фоні грає пісня Еnleo — "Інша любов", а Настя Каменських підспівує.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських часто виходить на зв'язок із підписниками та публікує нові пости. Схоже, зараз вона взяла невелику паузу в благодійній діяльності, що змусило її "від нудьги" записати нове відео, яке вона опублікувала на своїй Instagram -сторінці.

Співачка лежить на ліжку і дивиться прямо в камеру. На задньому фоні грає пісня Еnleo — "Інша любов", а Настя Каменських підспівує.

Складно не відзначити, як чудово виглядає співачка — відпочинок пішов їй на користь. При цьому на обличчі Насті Каменських мінімум макіяжу. Знаменитість зробила акцент на очі: трохи туші, підводки та нюдових тіней. На губах — матова помада в тон губ. Волосся пекучої брюнетки зібране в недбалий пучок. Артистка виглядає справді приголомшливо.

Фоловери співачки також поспішили залишити свої захоплені відгуки. Були і ті правда, хто критикував її зовнішній вигляд: "Був би поруч поцілував від душі", "Прищик виліз", "Потап давно не гавкає", "Справжня модель", "Натуральна краса", "Ви наша перлина".

Нагадаємо, що Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати в кімнатах.

Як повідомляла Politeka, популярна українська співачка Настя Каменських емоційно відреагувала на низку трагедій в Україні, які спричинили російські окупанти.

Також Politeka писала, що Каменських у поїзді змусила шанувальників переживати за неї.