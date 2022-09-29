На кадрах Настя Каменських сидить у купе поїзда, вона мрійливо дивиться у вікно на пейзажі, що проносяться там.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських повернулася до України після туру Європою, де давала благодійні концерти та розповідала правду про вторгнення росії. Вона встигає вести свій блог у Instagram та публікувати там новий контент. На цей раз співачка показала трепетне відео.

На кадрах Настя Каменських сидить у купе поїзда, вона мрійливо дивиться у вікно на пейзажі, що проносяться там. На задньому фоні грає сумна мінорна мелодія з пісні Біллі Айліш "Lonely". На співачці проста біла футболка та джинси. Замість підпису до відео, артистка залишила емодзі у формі сердець кольору українського прапора.

Користувачі мережі занепокоїлися, що таке сумне відео співачка зняла, бо сама почувається самотньою. Тому поспішили її заспокоїти словами підтримки.

"Дуже схожі відчуття від поїздки додому .... і сумно, і радісно одночасно", "Ось так Настя. Життя пролетить і не помітиш. Удачі тебе", "Сумно, так ... але все буде добре", "Не сумуйте , у всіх зараз такий настрій...", "Так захотілося обійняти її", - писали у коментарях під відео Насті Каменських.

Нагадаємо, Каменських зізналася, чому тепер майже не живе вдома.

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