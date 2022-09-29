Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських повернулася до України після туру Європою, де давала благодійні концерти та розповідала правду про вторгнення росії. Вона встигає вести свій блог у Instagram та публікувати там новий контент. На цей раз співачка показала трепетне відео.
На кадрах Настя Каменських сидить у купе поїзда, вона мрійливо дивиться у вікно на пейзажі, що проносяться там. На задньому фоні грає сумна мінорна мелодія з пісні Біллі Айліш "Lonely". На співачці проста біла футболка та джинси. Замість підпису до відео, артистка залишила емодзі у формі сердець кольору українського прапора.
Користувачі мережі занепокоїлися, що таке сумне відео співачка зняла, бо сама почувається самотньою. Тому поспішили її заспокоїти словами підтримки.
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"Дуже схожі відчуття від поїздки додому .... і сумно, і радісно одночасно", "Ось так Настя. Життя пролетить і не помітиш. Удачі тебе", "Сумно, так ... але все буде добре", "Не сумуйте , у всіх зараз такий настрій...", "Так захотілося обійняти її", - писали у коментарях під відео Насті Каменських.
Нагадаємо, Каменських зізналася, чому тепер майже не живе вдома.
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