Популярна українська співачка Настя Каменських емоційно відреагувала на низку трагедій в Україні, які спричинили російські окупанти.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила довгий пост, у якому поділилася своїми переживаннями.

"На жаль, ці жорстокі та безсердечні істоти не розуміють, що свободу, незалежність, любов до країни не відібрати псевдореферендумами. Їх спроби зруйнувати Україну, повернути минуле — ніщо, в порівнянні з силою Українців! Ніщо — в порівнянні з міццю та сміливістю наших героїв. Мир та свобода буде зовсім скоро, як би іноді всі новини не вбивали тебе морально…", — пише Каменських.

Настя прокоментувала і вбивство ракетою родини в Дніпрі, де на руїнах будинку залишився сидіти пес Крим, і обстріл колони цивільних у Запоріжжі, де загинули щонайменше 30 людей.

"Бо до смертей та нескінченних втрат неможливо звикнути. Щоразу цей біль відчувається ще сильніше і пронизує усе тіло наскрізь. На жаль, ми не можемо повернути життя невинних українців, але можемо зробити усе, щоб повернути кожен клаптик Української землі. Відновити нашу територіальну цілісність, відбудувати міста, зруйновані окупантами та відстояти честь українського народу", — наголосила співачка.

Каменських також подякувала українським захисникам, які звільняють містечко за містечком.

"Вірю, що всі інші території незалежної України будуть вільними завдяки неймовірним Українцям. Бо як сказав Василь Симоненко у своїх віршах: «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!»", — додала дружина Потапа.

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