Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских часто выходит на связь с подписчиками и публикует новые посты. Похоже сейчас она взяла небольшую паузу в благотворительной деятельности, что вынудило ее "от скуки" записать новое видео, которое она опубликовала на своей Instagram-страничке.
Певица лежит на постели и смотрит в камеру. На заднем фоне играет песня Еnleo — "Інша любов", а Настя Каменских подпевает.
Сложно не отметить, как потрясающе выглядит певица — отдых пошел ей на пользу. При этом на лице Насти Каменских — минимум макияжа. Знаменитость сделала акцент на глаза: немного туши, подводки и нюдовых теней. На губах — матовая помада в тон губ. Волосы жгучей брюнетки собраны в небрежный пучок. Артистка выглядит действительно потрясающе.
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Фолловеры певицы также поспешили оставить свои восторженные отзывы. Были и те правда, кто критиковал ее внешний вид: "Был бы рядом поцеловал от души", "Прыщик вылез", "Потап давно не лайкает", "Настоящая модель", "Натуральная красота", "Вы наша жемчужина".
Напомним, что Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах.
Как сообщала Politeka, популярная украинская певица Настя Каменских эмоционально отреагировала на ряд трагедий в Украине, вызванных российскими оккупантами.
Также Politeka писала, что Каменских в поезде заставила поклонников беспокоиться за нее.