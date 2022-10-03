Зіркова пара, яка знову почала жити разом, поділилася сімейними секретами, що стосуються деяких особливостей дотримання гігієни. Як непросто зараз Мілі Куніс з Ештоном Кутчером та їхніми дітьми, пише видання " Marca ".

Наприклад, у прагненні зберегти прозорі сімейні стосунки, вони обоє уклали якусь домовленість - залишати двері відчиненими завжди, і по всьому будинку. Попри те, що у пари двоє дітей - семирічна дочка Вятт і п'ятирічний син Дмитро, у них все ж таки виконується своєрідне домашнє правило: жодних закритих дверей, навіть у ванній кімнаті.

«Я ніколи не думала, що зможу так жити, що не закриватимуся у ванній. Але це все наші діти. Вони і двох секунд не дають побути наодинці. Зачинені двері їх не зупиняють. Вони відразу починають тарабанити в них. Так ще гірше. Спочатку я лаялася, мене це виводило з себе. Потім Ештон сказав: „Та ну його! Просто не закривайся!» Я спробувала, і полегшало. І ми в нашій сім'ї вирішили, що будь-які природні функції тіла, організму є стандартною нормою. У цьому немає нічого такого…» – заявила Куніс.

І хоча Міла Куніс ніколи раніше не замислювалася, про те, що необхідно залишати у ванній відчинені двері, то тепер, "на краще чи на гірше, вони живуть як сім'я, а тілесні процедури сприймаються як звичайна норма". Однак Міла ніколи не припускала, що стане людиною, яка зможе зайти у ванну з відчиненими дверима, але коли стала жити з Ештоном, Вяттом і Дмитром, все змінилося: "Не має значення, чи я її закрию. Це вже не має значення".

Ймовірно, все пояснюється тим, що Міла Куніс хоч і миється щодня, але рідко сприймає повноцінний душ. При цьому, зірка інтенсивно підтримує чистоту в найбільш схильних до забруднення куточках тіла постійно (пахви та нижче пояса), але не більше: "Тільки трохи води на моєму обличчі після тренування, щоб змити всі солі".

Зазначимо, що Міла Куніс та Ештон Катчер зробили посильний внесок, допомагаючи постраждалим від війни в нашій країні - зібрали близько 30 мільйонів доларів для гуманітарної підтримки України, а самі, своєю чергою, пожертвували ще 3 мільйони доларів (можливо, таку суму вдалося зібрати завдяки економії води).

Сума, що досягла майже 35 мільйонів доларів, буде спрямована у сервіси AirBnB та Flexports – для компаній, які надають житло українцям у Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині та Молдові.

Нагадаємо, що Міла Куніс закликала не забувати про війну в Україні.

Також нещодавно Politeka повідомляла, що пенсіонер продав квартиру і всі гроші віддав ЗСУ.

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