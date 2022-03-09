Как пишет Politeka.net, со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, бывший футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория пожертвовали 1 миллион долларов в помощь украинским детям.
"7,5 миллионов детей сейчас находятся под угрозой", – написал Дэвид в Instagram. Также супруги вместе с ЮНИСЕФ начали сбор денег на помощь украинским детям, пострадавшим в результате войны.
Кроме того, известная британская писательница, автор книг ю юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн. фунтов в помощь украинским детям.
Ранее также стало известно, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал рекордных 10 млн долларов для Вооруженных сил Украины. И это не случайно, ведь у голливудской звезды имеются украинские корни – бабушка актера родом из Одессы.
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Отметим, что о своих украинских корнях вспомнила еще одна голливудская звезда Мила Кунис. Она вместе с мужем Эштоном Кутчером пожерствовали в Украину 3 миллиона долларов.
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