Мировые звезды поддерживают детей Украины и жертвуют миллионы долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от рук Путина.

Как пишет Politeka.net, со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, бывший футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория пожертвовали 1 миллион долларов в помощь украинским детям.

"7,5 миллионов детей сейчас находятся под угрозой", – написал Дэвид в Instagram. Также супруги вместе с ЮНИСЕФ начали сбор денег на помощь украинским детям, пострадавшим в результате войны.

Кроме того, известная британская писательница, автор книг ю юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала 1 млн. фунтов в помощь украинским детям.

Ранее также стало известно, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал рекордных 10 млн долларов для Вооруженных сил Украины. И это не случайно, ведь у голливудской звезды имеются украинские корни – бабушка актера родом из Одессы.

Отметим, что о своих украинских корнях вспомнила еще одна голливудская звезда Мила Кунис. Она вместе с мужем Эштоном Кутчером пожерствовали в Украину 3 миллиона долларов.

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