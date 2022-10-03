Звездная пара, которая вновь стала жить вместе, поделилась семейными секретами, касающимися некоторых особенностей соблюдения гигиены. Как непросто сейчас Миле Кунис с Эштоном Кутчером и их детьми, пишет издание " Marca ".

Например, в стремлении сохранить прозрачные семейные отношения, они оба заключили некую договоренность - оставлять двери открытыми всегда, и по всему своему дому. Несмотря на то, что у пары двое детей - семилетняя дочь Вятт и пятилетний сын Дмитрий, у них все же выполняется своеобразное домашнее правило: никаких закрытых дверей, даже в ванной комнате.

«Я никогда не думала, что смогу так жить, что не буду закрываться в ванной. Но это все наши дети. Они и двух секунд не дают побыть наедине. Закрытые двери их не останавливают. Они тут же начинают тарабанить в них. Так еще хуже. Сначала я ругалась, меня это выводило из себя. Потом Эштон сказал: „Да ну его! Просто не закрывайся!“ Я попробовала, и стало легче. И мы в нашей семье решили, что любые естественные функции тела, организма являются совершенно стандартной нормой. В этом нет ничего такого…» — заявила Кунис.

И хотя Мила Кунис никогда ранее не задумывалась, о том, что необходимо оставлять в ванной открытую дверь, то теперь, "к лучшему или к худшему, они живут как семья, а телесные процедуры воспринимаются как обычная норма". Однако Мила никогда не предполагала, что станет человеком, который сможет зайти в ванную с открытой дверью, но когда стала жить с Эштоном, Вяттом и Дмитрием, все изменилось: "Неважно, закрою ли я ее. Это уже не имеет значения".

Вероятно, все объясняется тем, что Мила Кунис хоть и моется каждый день, но редко принимает полноценный душ. При этом, звезда интенсивно поддерживает чистоту в наиболее подверженных загрязнению уголках тела постоянно(подмышки и ниже пояса), но не более: "Лишь немного воды на моем лице после тренировки, чтобы смыть все соли".

Отметим, что Мила Кунис и Эштон Катчер внесли посильный вклад, помогая пострадавшим от войны в нашей стране - собрали около 30 миллионов долларов для гуманитарной поддержки Украины, а сами, в свою очередь, пожертвовали еще 3 миллиона долларов(возможно, такую сумму удалось скопить благодаря экономии воды).

Сумма, достигшая почти 35 миллионов долларов, будет направлена в сервисы AirBnB и Flexports - для компаний, которые предоставляют жилье украинцам в Румынии, Венгрии, Польше, Словакии и Молдове.

Напомним, что Мила Кунис призвала не забывать войну в Украине.

Также недавно Politeka сообщала, что пенсионер продал квартиру и все деньги отдал ВСУ.

Кроме того, мы писали, что Дэвид Бекхэм, Джоан Роулинг и другие звезды пожертвовали миллионы долларов в Украину.