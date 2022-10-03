Популярний український співак Макс Барських, який напередодні втрапив у низку скандалів, знову розтопив серця шанувальників.

Нещодавно артист заявив, що тепер він виступатиме під ім'ям Mick Sunday та створюватиме англомовну музику. Після презентації вульгарного кліпу на пісню I Feel Good на Макса обрушився шквал негативних коментарів. Пізніше співак також оскандалився підтримкою Вірменії, яка є союзником путіна, у конфлікті з Азербайджаном.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських нагадав про свій чуттєвий дует зі співачкою Дашею Суворовою, який склався ще 6 років тому.

"«Досі люблю» була написана Дашею Суворовою у 2016 році. На жаль, пісня не отримала широкого розголосу. Але сьогодні, коли Львів став прихистком для мільйонів українців, епіцентром зустрічі для тисячі закоханих пар, вона актуальна, як ніколи. Мені здається, що «Досі любою» максимально передає настрій сьогоднішнього Львова, який назавжди залишиться місцем, де об’єднуються серця", — зізнається Макс.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста:

"Одна з моїх улюблених";

"Обожнюю Вашу композицію «Досі люблю». Чуттєва така, пробирає до кісток. Та й справді передає настрій Львова😍😍😍";

"Вау! Пісня чарівна✨Так емоційно написано, а як гарно звучить. Дякую за насолоду почути";

"А я її навіть не чула! Та зараз впевнена, що вона вирветься в топ!❤️";

"А я слухаю її ще з 2016 і вона завжди була в моєму плей-листі, дуже приємно чути Вас українською 🥰".

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.