Недавно артист заявил, что теперь будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку. После презентации вульгарного клипа на песню I Feel Good на Макса обрушился шквал негативных комментариев. Позже певец также оскандалился поддержкой Армении, являющейся союзником путина, в конфликте с Азербайджаном.

В этот раз на своей странице в Instagram Барских напомнил о своем чувственном дуэте с певицей Дашей Суворовой, который сложился еще 6 лет назад.

"«Досі люблю» была написана Дашей Суворовой в 2016 году. К сожалению, песня не получила широкой огласки. Но сегодня, когда Львов стал прибежищем для миллионов украинцев, эпицентром встречи для тысячи влюбленных пар, она актуальна, как никогда. Мне кажется, что «Досі люблю» максимально передает настроение сегодняшнего Львова, которое навсегда останется местом, где объединяются сердца», — признается Макс.

Поклонники в комментариях поддержали артиста:

"Одна из моих любимых";

"Обожаю Вашу композицию «Досі люблю». Чувственная такая, пробирает до костей. Да действительно передает настроение Львова😍😍😍";

"Вау! Песня волшебная✨Так эмоционально написано, а как хорошо звучит. Спасибо за наслаждение услышать";

"А я ее даже не слышала! Но сейчас уверена, что она вырвется в топ!❤️";

"А я слушаю ее еще с 2016 и она всегда была в моем плей-листе, очень приятно слышать Вас на украинском 🥰".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.