У свій день народження, артист Павло Алдошин, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перебуває на передовій нещодавно попав в ДТП. Про раніше невідомі відчуття та одкровення, отримані внаслідок цього дорожнього інциденту, зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" написав у своєму Instagram .

Як пише Павло, фотографії ДТП зі збитим лосем, на жаль, не буде, тому що вони не встигли одномоментно "заселфитися". Проте знімок, який прикріплений до нової публікації, міг би вже зараз чітко показати, що саме артист відчуває в собі зараз, та й усі ці останні пів року.

Минулої неділі, 2 жовтня, Павлу виповнилося рівно тридцять п'ять років, і він відчув: "думками і мріями я стою на березі Сивашу і відпускаю все, що наболів за цей рік, за ці роки в далечінь його горизонтів, в глибину його мулу і в решті решт - віддаю солоній воді все, що вона має забрати. ".

Смерть ворогам буде забезпечена, може поступово, повільно, і високою ціною, але Херсон знову буде українським, як і Сиваш, - наголосив Павло Алдошин, артист та боєць ЗСУ. А надихає артиста на подвиги "найсильніша і найкрасивіша нація, і за все це він вдячний простору, собі, та Богу".

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