Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко, родившаяся в Запорожье, не сдержала эмоций после очередного обстрела ее родного города.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину юмористка активно вела войну на информационном фронте, рассказывая о зверствах русской армии в нашей стране. Поэтому ее учетную запись в соцсетях заблокировали, и только в конце августа Булитко удалось вернуться из бана.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram артистка разместила свое фото со слезами на глазах и поделилась печальным известием.

"В моем родном Запорожье снова взрывы", - сообщила Виктория.

Булитко также показала фото своей кошки Каси и написала: Когда уже этих агрессоров угомонят? Сцуки! Не дают жить спокойно мирной Украине".

Согласно официальным данным, в ночь на 25 сентября в Запорожье вражеские ракеты попали в несколько районов и в село, расположенное возле областного центра. Есть информация о трех раненых.

Отметим, пока Булитко искренне переживает за Украину, ее бывшие коллеги по "Дизель шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин продолжают зарабатывать кровавые рубли, выступая для россиян.

Оба актера родом из россии, но активно работали в Украине. Ранее руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказывал, что после широкомасштабного вторжения Писаренко с семьей остался в Украине и продолжал выступать в составе "Дизель шоу", а Никишин уехал к своей семье в рф.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.