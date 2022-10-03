В свой день рождения, артист Павел Алдошин, который с самого начала полномасштабного вторжения рф в Украину, находится на передовой недавно попал в ДТП.

О ранее неизвестных ощущениях и откровениях, полученных вследствие этого дорожного инцидента, звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" написал в своем Instagram .

Как пишет Павел, фотографии ДТП со сбитым лосем, увы, не будет, так как они не успели одномоментно "заселфиться". Тем не менее снимок, который прикреплен к новой публикации, мог бы уже сейчас четко показать, что именно артист чувствует внутри себя сейчас, да и все эти последние полгода.

Минувшим воскресеньем, 2 октября, Павлу исполнилось тридцать пять лет, и он ощутил: "мыслями и мечтами я стою на берегу Сиваша, и отпускаю все, что наболело за этот год, за эти годы в даль его горизонтов, в глубину его ила, и в конце концов, отдаю соленой воде все негативное, что она должна отнять".

Смерть врагам будет обеспечена, может быть постепенно, медленно, и высокой ценой, но Херсон снова будет украинским, как и Сиваш, - акцентировал Павел Алдошин, артист и боец ВСУ. А вдохновляет артиста на подвиги "самая сильная и самая красивая на мой взгляд нация, и за все это он благодарен пространству, себе, Богу".

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