Данилко зізнався, що кожного разу, перетинаючи українсько-російський кордон, він відчував себе правопорушником.
«Я завжди відчував себе злочинцем. Ось коли заходять ці митники і дивляться: «Підніміть полку!». І ти дивишся, думаєш: «Господи, зараз скаже "покладіть руки"». Я завжди думав, що зараз вони до чогось причепляться. Я себе жахливо почував», - згадав про свої поїздки до росії Андрій Данилко під час інтерв'ю DW російською.
За словами Данилка, приїжджаючи в росію, він вважав, що різниці між українським і російським народом немає, але з часом його думка змінилася кардинально.
"Ми різні люди. Абсолютно. . Навіть такий момент… українці вони… ось начебто ми можемо створювати. А у росіян найчастіше – це вкрасти, запозичити. Чому у них немає міжнародної зірки? Тому що у всього можна знайти аналоги», - висловився Данилко.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Ну а що робити?": Корольова не проти відпустити свого чоловіка Тарзана на війну проти України
"Офіційно": почалося звільнення ще однієї області, ЗСУ вже піднімають прапори України
"Ледве стримую сльози": найбагатша співачка України вразила новим відео
"Ну яка реакція може бути?": на відео показали, як зустрічали Потапа українці після повернення на батьківщину
Артист також розповів, що росіяни навіть не змогли вигадати свою Вєрку Сердючку, тому зробили як звикли – використали вже придуманий не ними образ.
«Вони же навіть зробили Вєрку Сердючку. Офіційно, Сердючка є. Як вона називається? Чорти що вона називається. Вона ще й співає «Все буде добре», жах, якийсь балет, наче залишки Надії Бабкіної. Це такий кошмар, вони навіть це не можуть вигадати свого», - розповів Данилко.
Зазначимо, Данилко вже давно не виступає в Росії і востаннє, за його словами, був у 2016-му чи 2017-му році. В одному зі своїх інтерв'ю артист розповідав, як його кілька місяців умовляли приїхати до Росії, питали, за яку суму він відповість згодою.
«Приходить смс, коли я вже послав їх туди: "Назвіть суму, за скільки ви готові переїхати". Я говорю: "Скільки вам заплатити, щоб ви більше мені не дзвонили?" – говорив Данилко.
Цікаво, що на території Росії працюють сотні двійників Вєрки Сердючки, які розважають гостей на весіллях, днях народження та інших святах.
Більше того, одного з двійників Вєрки Сердючки було помічено на дні народження мами колишньої киянки Наташі Корольової – Людмили Поривай, яка мешкає у Майамі.
Двійник Сердючки розважав Людмилу та її гостей на 75-річчі.
Нагадаємо, Андрій Данилко поставив хрест на особистому житті та назвав причину.