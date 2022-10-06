Український артист Андрій Данилко колись вважав, що між українськими та російськими глядачами немає жодної різниці, проте вже давно він свою думку змінив.

Данилко зізнався, що кожного разу, перетинаючи українсько-російський кордон, він відчував себе правопорушником.

«Я завжди відчував себе злочинцем. Ось коли заходять ці митники і дивляться: «Підніміть полку!». І ти дивишся, думаєш: «Господи, зараз скаже "покладіть руки"». Я завжди думав, що зараз вони до чогось причепляться. Я себе жахливо почував», - згадав про свої поїздки до росії Андрій Данилко під час інтерв'ю DW російською.

За словами Данилка, приїжджаючи в росію, він вважав, що різниці між українським і російським народом немає, але з часом його думка змінилася кардинально.

"Ми різні люди. Абсолютно. . Навіть такий момент… українці вони… ось начебто ми можемо створювати. А у росіян найчастіше – це вкрасти, запозичити. Чому у них немає міжнародної зірки? Тому що у всього можна знайти аналоги», - висловився Данилко.

Артист також розповів, що росіяни навіть не змогли вигадати свою Вєрку Сердючку, тому зробили як звикли – використали вже придуманий не ними образ.

«Вони же навіть зробили Вєрку Сердючку. Офіційно, Сердючка є. Як вона називається? Чорти що вона називається. Вона ще й співає «Все буде добре», жах, якийсь балет, наче залишки Надії Бабкіної. Це такий кошмар, вони навіть це не можуть вигадати свого», - розповів Данилко.

Зазначимо, Данилко вже давно не виступає в Росії і востаннє, за його словами, був у 2016-му чи 2017-му році. В одному зі своїх інтерв'ю артист розповідав, як його кілька місяців умовляли приїхати до Росії, питали, за яку суму він відповість згодою.

«Приходить смс, коли я вже послав їх туди: "Назвіть суму, за скільки ви готові переїхати". Я говорю: "Скільки вам заплатити, щоб ви більше мені не дзвонили?" – говорив Данилко.

Цікаво, що на території Росії працюють сотні двійників Вєрки Сердючки, які розважають гостей на весіллях, днях народження та інших святах.

Більше того, одного з двійників Вєрки Сердючки було помічено на дні народження мами колишньої киянки Наташі Корольової – Людмили Поривай, яка мешкає у Майамі.

Двійник Сердючки розважав Людмилу та її гостей на 75-річчі.

Нагадаємо, Андрій Данилко поставив хрест на особистому житті та назвав причину.