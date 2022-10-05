Відома українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова показала сина, який підріс, народження якого тримала в таємниці від усіх.

Ефектна блондинка Миша Романова намагається тримати в секреті своє особисте життя, зокрема подробиці дитини. Однак час від часу вона публікує знімки свого сина Мартіна, якому виповнилося 4 роки.

Так, у Instagram-сторісі з'явилися кадри, як малюкові роблять стрижку.

"Як нова копійка", - прокоментувала знаменитість і більше нічого не додала.

Зазначимо, що Миша Романова довгий час тримала в таємниці народження первістка, а коли шанувальники дізналися про це, одразу почали приписувати батьківство відомому артисту Максу Барських.

Але виявилося, що український виконавець та близький друг Миші Романової зовсім тут ні до чого. Співачка зізналася, що народила сина Мартіна від українського режисера. За її словами, вони з батьком дитини розлучилися ще до народження малюка і навіть не намагалися збудувати сім'ю лише через дитину.

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