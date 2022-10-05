Ефектна блондинка Миша Романова намагається тримати в секреті своє особисте життя, зокрема подробиці дитини. Однак час від часу вона публікує знімки свого сина Мартіна, якому виповнилося 4 роки.
Так, у Instagram-сторісі з'явилися кадри, як малюкові роблять стрижку.
"Як нова копійка", - прокоментувала знаменитість і більше нічого не додала.
Зазначимо, що Миша Романова довгий час тримала в таємниці народження первістка, а коли шанувальники дізналися про це, одразу почали приписувати батьківство відомому артисту Максу Барських.
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Але виявилося, що український виконавець та близький друг Миші Романової зовсім тут ні до чого. Співачка зізналася, що народила сина Мартіна від українського режисера. За її словами, вони з батьком дитини розлучилися ще до народження малюка і навіть не намагалися збудувати сім'ю лише через дитину.
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