Как сообщает Politeka.net, Лилия Ребрик не просто ведущая и актриса, она еще и успешный блогер, за жизнью которой следят сотни тысяч человек в Instagram и не пропускают ни одной публикации со знаменитостью.
Сейчас телеведущая попыталась хоть немного поднять настроение украинцам и вселить веру в то, что все обязательно будет хорошо и мы победим оккупантов, которые вероломно вторглись в Украину.
У себя Instagram она разместила подбадривающий пост, а также высмеяла шабаш россиян в Москве и речь российского диктатора.
"Нет сил комментировать вчерашние речи и цирк у бункера в Кремле. Как где-то подшутили, видимо, «легендарную» речь писали всем подъездом. Такой солянки бессмысленно-абсурдных мыслей в истории, пожалуй, и не было! Но я не хочу о нем! Я думаю о НАШИХ на Лимане! Пусть им все удастся! Давайте всю свою энергию лучше туда! ❤️", - прокомментировала недавнее выступление путина Лилия Ребрик.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Оккупанты обстреляли колонну авто на Харьковщине, десятки жертв: первые подробности трагедии
Больше 5 тысяч оккупантов попали в ловушку в Лимане, у ВСУ хорошие новости: "В течение следующих..."
Экс-командир украинского корабля оказался предателем: какой срок ему грозит
Музыканты "Бумбокс" с Хлывнюком сообщили украинцам печальную новость: "К большому сожалению..."
Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.