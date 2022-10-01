Телеведущая Лилия Ребрик решила поднять настроение украинцам и вселить веру в то, что наша страна обязательно победит оккупантов.

Как сообщает Politeka.net, Лилия Ребрик не просто ведущая и актриса, она еще и успешный блогер, за жизнью которой следят сотни тысяч человек в Instagram и не пропускают ни одной публикации со знаменитостью.

Сейчас телеведущая попыталась хоть немного поднять настроение украинцам и вселить веру в то, что все обязательно будет хорошо и мы победим оккупантов, которые вероломно вторглись в Украину.

У себя Instagram она разместила подбадривающий пост, а также высмеяла шабаш россиян в Москве и речь российского диктатора.

"Нет сил комментировать вчерашние речи и цирк у бункера в Кремле. Как где-то подшутили, видимо, «легендарную» речь писали всем подъездом. Такой солянки бессмысленно-абсурдных мыслей в истории, пожалуй, и не было! Но я не хочу о нем! Я думаю о НАШИХ на Лимане! Пусть им все удастся! Давайте всю свою энергию лучше туда! ❤️", - прокомментировала недавнее выступление путина Лилия Ребрик.

Украинцы поддержали ее.

"Да, в голове это все не укладывается... но мы победим 💝", "Как против войны то некому там выйти, а как тут то они хороводы водят, противные(((", "Спасибо Лилия! Мы не обращаем внимание на постановки кремля, а двигаемся вперед к победе! Слава Украине!

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.