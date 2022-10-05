Известная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала подросшего сына, рождение которого держала в тайне от всех.

Эффектная блондинка Миша Романова старается держать в секрете свою личную жизнь, в частности подробности о ребенке. Однако, время от времени она публикует снимки своего сына Мартина, которому исполнилось 4 года.

Так, в Instagram-сторис появились кадры, как малышу делают стрижку.

"Как новая копейка", - прокомментировала знаменитость и больше ничего не добавила.

Отметим, что Миша Романова долгое время держала в тайне рождение первенца, а когда поклонники узнали об этом, сразу начали приписывать отцовство известному артисту Максу Барских.

Но оказалось, что украинский исполнитель и близкий друг Миши Романовой совсем здесь ни при чем. Певица призналась, что родила сына Мартина от украинского режиссера. По ее словам, они с отцом ребенка расстались еще до рождения малыша и даже не пытались построить семью только из-за ребенка.

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