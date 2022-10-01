Как сообщает Politeka.net, кадрами бэкстейджа артистка поделилась с фолловерами в Insagram в формате Stories.
Миша Романова позировала в черном латексном мини-платье с поясом и в отрытых босоножках на шпильке. Фотосъемку она устроила для известного бренда.
Знаменитость расставляла ноги, кружилась на месте, наклонялась и приседала перед объективом фотографа.
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Перед ней кружился стилист, который то и дело поправлял роскошные волосы блондинки.
Отметим, что настоящее имя артистки Наталья Владимировна Могилинец. Одно время ей приписывали роман с музыкантом Максом Барских. Девушка родом из Херсона, также, как и певец.
Совсем недавно Романова переживала утрату отца, жизнь которого оборвалась в результате боевых действий в оккупированном россяинами городе.
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