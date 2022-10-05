Співачка Настя Каменських виявила, що тепер звичні речі для неї здатні подарувати їй оптимізм та емоційний заряд на деякий час.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських зізналася, що її життя змінилося після вторгнення росії до України. Все те, що раніше у мирний час приносило радість, тепер творить дива. Своїми роздумами артистка поділилася в Instagram.

Зокрема, співачка розкрила, що тепер звичні речі для неї здатні подарувати їй оптимізм та емоційний заряд на деякий час. Знаменитість розповіла, що дуже любила танцювати, і перед війною їй навіть подарували круті танцювальні костюми, які вона так і не одягла. Артистка зазначила, що тільки тепер розуміє, що за першої ж нагоди потрібно повертатися до улюблених занять, розвантажувати психіку і подобатися собі.

"Тому хоча б іноді я намагаюся дозволяти приємним моментам повернутися у повсякденне життя, тому що воно у нас одне і, незважаючи ні на що, має продовжуватися: на заздрість ворогам!", - розповіла Настя Каменських.

На фото Настя Каменських позує саме в тому костюмі, який їй подарували – він складається із чорних брюк і топу. Свій образ співачка вирішила доповнити чорною шкіряною курткою та білими кросівками на високій підошві.

Нагадаємо, що Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати в кімнатах.

Як повідомляла Politeka, популярна українська співачка Настя Каменських емоційно відреагувала на низку трагедій в Україні, які спричинили російські окупанти.

Також Politeka писала, що Каменських у поїзді змусила шанувальників переживати за неї.