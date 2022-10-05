Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських зізналася, що її життя змінилося після вторгнення росії до України. Все те, що раніше у мирний час приносило радість, тепер творить дива. Своїми роздумами артистка поділилася в Instagram.
Зокрема, співачка розкрила, що тепер звичні речі для неї здатні подарувати їй оптимізм та емоційний заряд на деякий час. Знаменитість розповіла, що дуже любила танцювати, і перед війною їй навіть подарували круті танцювальні костюми, які вона так і не одягла. Артистка зазначила, що тільки тепер розуміє, що за першої ж нагоди потрібно повертатися до улюблених занять, розвантажувати психіку і подобатися собі.
"Тому хоча б іноді я намагаюся дозволяти приємним моментам повернутися у повсякденне життя, тому що воно у нас одне і, незважаючи ні на що, має продовжуватися: на заздрість ворогам!", - розповіла Настя Каменських.
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На фото Настя Каменських позує саме в тому костюмі, який їй подарували – він складається із чорних брюк і топу. Свій образ співачка вирішила доповнити чорною шкіряною курткою та білими кросівками на високій підошві.
Нагадаємо, що Каменських у домашньому халаті згадала, як любила готувати та прибирати в кімнатах.
Як повідомляла Politeka, популярна українська співачка Настя Каменських емоційно відреагувала на низку трагедій в Україні, які спричинили російські окупанти.
Також Politeka писала, що Каменських у поїзді змусила шанувальників переживати за неї.