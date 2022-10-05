Певица Настя Каменских раскрыла, что теперь привычные вещи для нее способны подарить ей оптимизм и эмоциональный заряд на некоторое время.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских призналась, что ее жизнь изменилась после вторжения россии в Украину. Все то, что раньше в мирное время доставляло радость, теперь творит чудеса. Своими размышлениями артистка поделилась в Instagram.

В частности певица раскрыла, что теперь привычные вещи для нее способны подарить ей оптимизм и эмоциональный заряд на некоторое время. Знаменитость рассказала, что очень любила танцевать и перед войной ей даже подарили крутые танцевальные костюмы, которые она так и не надела. Артистка отметила, что только теперь понимает, что при первой же возможности нужно возвращаться к любимым занятиям, разгружать психику и нравиться себе.

"Поэтому хотя бы иногда я стараюсь позволять приятным моментам вернуться в повседневную жизнь, потому что она у нас одна и, несмотря ни на что, должна продолжаться: на зависть врагам!", - рассказала Настя Каменских.

На фото Настя Каменских позирует именно в том костюме, который ей подарили - он состоит из черных расклешенных брюк и топа. Свой образ певица решила дополнить черной кожаной курткой и белыми кроссовками на высокой подошве.

Напомним, что Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах.

Как сообщала Politeka, популярная украинская певица Настя Каменских эмоционально отреагировала на ряд трагедий в Украине, вызванных российскими оккупантами.

Также Politeka писала, что Каменских в поезде заставила поклонников беспокоиться за нее.