Про це, як пише Politeka.net, розповів відомий музикант, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин.
За його словами, після повномасштабного війського вторгнення рф в Україну в нього з’явилося відчуття, що всі кудись поїхали і він залишився один. Цей стан привів його до думки про Олега Винника.
«Думаю: А де ж він? Він жеж ж такий популярний і йому люди вірять. Бо ми, коли почали збирати гроші, я зрозумів, що це не просто концерти, це треба вдаватися до якого креативного маркетингу аби зібрати», - розповів Харчишин в інтерв'ю "Слава +", додавши, що кошторис концертів це десятки тисяч доларів, а треба ще й щось з собой привезти.
За його словами, він знає артистів, які їздили за кордон і в результаті поверталися не тільки не з чим, а ще й з мінусом.
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«Тому я подивився якось випадково, що концерти в Німеччині у Олега. І я зрозумів, що там все окей, бо на одному з них було зазначено, що продані всі квитки», - згадує Харчишин.
Тоді лідер гурту «Друга ріка» звернувся до артистів публічно. Мовляв, де ви хлопці, давайте щось робити, допомогати ЗСУ. А потім у Львові, знову ж таки на концерті де «Друга ріка» збирала гроші на медикаменти і реабілітацію пораненим, до Харчишина підійшов чоловік с казав, що він перевозе машини Олега Винника. Артист купує їх в Німеччині, а потім відправляє в Україну, на фронт.
«Я попросив передати йому мої вибачення, бо я не знав цього», - зізнався Харчишин.
Додамо, що раніше також повідомлялося, що у Олега Винника серйозні проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, старший син Валерія Харчишина пішов у ЗСУ.
Також повідомлялося, що стали відомі подробиці загибелі актора Паши Лі, який допомогав волонтерам.
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