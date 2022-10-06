На кадрах Сидорчука – понівечена багатоповерхівка Запоріжжя, де замість квартир тепер діра.
«Це мій двір...
Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що в 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари.
Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе.
Супергерої є. Це наші ЗСУ.
Та електрокари. Не дивлячись на затуманення розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні…», - емоційно прокоментував обстріл Сидорчук, маючи на увазі Ілона Маска, який, судячи з його заявами, досі не розуміє з ким і чому б’ється Україна.
Також футболіст відреагував на той, факт, що російські спортсмени повертаються у бокс.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародна федерація боксу допустила росіян і білорусів до змагань та закликала «до миру». Також на змаганнях з'являться російські та білоруські офіційні особи, зокрема судді, повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації боксу (IBA).
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«Спорт поза політикою? Серйозно? Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі... Запоріжжя. Болить», - написав Сидорчук на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок терористичного удару по Запоріжжю зросла. З-під зруйнованих конструкцій рятувальники дістали тіла трьох загиблих, повідомили у ДСНС.
Також Politeka.net повідомляла, що Маск після скандальних заяв "опинився" на місці Медведчука.
Крім того, повідомлялось, що Ілона Маска після його заяв портролив Сергій Притула.