Голлівудський актор Марк Руффало, який грав роль Халка в "Месниках", відповів Ілону Маску, який пропонував віддати Крим Росії.

Як пише Politeka.net, Марк Руффало - відомий голлівудський актор, який прославився завдяки ролі Халка у "Месниках". Зірка вирішила відповісти Ілону Маску, який влип у скандал через висловлювання про Україну. Про це написало "ЖВЛ" у своєму Інстаграмі.

"Зокрема, у Twitter знаменитість дорікнув Ілона, що той не добре розуміється на історії. Марк зазначив, що «повторне голосування» на захоплених росією територіях ні в якому разі не відбудеться. Руффало додав, що країна-агресорка незаконно спробувала анексувати частину України.

«Ілон має виконувати домашнє завдання. Він помилився у кожному пункті, включаючи припущення, що ООН спостерігатиме за незаконним референдумом, який суперечить самому статуту ООН. Ілоне, ти можеш краще», - написав актор", - написав актор.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З нами сам Халк, ну емае, оркам хана в будь-якому випадку", "Мій улюблений актор! Дуже хороша людина! Тепер ще більше її поважаю!"

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