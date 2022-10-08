Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча вирішила підтримати виступ Олексія Резнікова та залишити свій коментар. У ролику Міністр оборони України розповів про те, як ставляться до окупантів, і як прославилися наші захисники.
Рєзніков також закликав військових Росії відмовитися воювати і пообіцяв їм усім безпеку, справедливе ставлення.
«Я знаю Олексія Резнікова понад двадцять років! І ця людина ніколи не бреше! Поширюйте якнайбільше! Врятуйте себе, ваших чоловіків, солдатів та офіцерів!» – написала Єфросиніна.
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«Браво! Сильна мова 👏; Слава Україні 🇺🇦🌾; Подарунок фюреру на день народження) Привітання від міністра; ганьба мерзенним сусідам; Дякую вам Маша 💙; Кожне слово в крапку!; Вони скажуть, що це фейк 😏; Сильно! Дуже сильно!; Дуже сильно сказано нарешті наше керівництво говорить фактом і сутнісно браво; І так правда виграє над пропагандою».
Раніше Ілон Маск розбурхав цілий світ своїми провальними та безглуздими заявами, в них він, по суті, запропонував Україні капітулювати та піти на кремлівський варіант "світу". Телеведуча Марія Єфросиніна не змогла мовчати після побачених твітів.
«Коли у реальному часі бачиш, як світ запускає Ілона Маска нах*й у космос!» – написала Єфросиніна на емоціях.
Нагадаємо, Єфросиніна вразила кадрами із 8-річним сином, Астаф'єва підтримала ведучу
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна порівняла росію з психопатом-колишнім, відео.
Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася, як розважається вечорами закордоном.