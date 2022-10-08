Телеведущая Маша Ефросинина высказалась о том, как оккупанты могут спасти свою жизнь в Украине.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая решила поддержать выступление Алексея Резникова и оставить свой комментарий. В ролике министр обороны Украины рассказал о том, как относятся к оккупантам, и как прославились наши защитники.

Резников также призвал военных рф отказаться воевать и пообещал им всем безопасность, справедливое отношение.

«Я знаю Алексея Резникова больше двадцати лет! И этот человек никогда не врет!!! Распространяйте как можно больше! Спасите себя, ваших мужчин, солдат и офицеров!» - написала Ефросинина.

В сети отреагировали:

«Браво! Сильная речь 👏; Слава Украине 🇺🇦🌾; Подарок фюреру в день рождения) Поздравление от министра; позор мерзким соседям; Спасибо вам Маша 💙; Каждое слово в точку!; Они скажут, что это фейк 😏; Сильно! Очень сильно!; Очень сильно сказано наконец-то наше руководство говорит по факту и по существу браво; И вот так правда выигрывает над пропагандой».

Ранее Илон Маск взбудоражил целый мир своими провальными и нелепыми заявлениями, в них он, по сути, предложил Украине капитулировать и пойти на кремлевский вариант "мира". Телеведущая Мария Ефросинина не смогла молчать после увиденных твиттов.

«Когда в реальном времени видишь, как мир запускает Илона Маска нах*й в космос!» - написала Ефросинина на эмоциях.

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