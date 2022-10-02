В 2003 году Мария вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. 16 февраля 2004 года у пары родился первый ребенок – дочь Нана, а через 10 лет, 25 августа 2014 года второй ребенок – сын Александр.
В этот раз на своей странице в Instagram Ефросинина разместила трогательное видео, на котором обнимается с 8-летним сыном Сашей. В кадре ведущая показалась максимально естественной: в уютном свитере, без макияжа и укладки.
"Боже милый! Если сегодня я потеряю надежду, пожалуйста, напомни мне, что твои планы лучше моих мечт... Пожалуйста...", — написала Маша под видео.
На публикацию сразу же отреагировала певица Даша Астафьева, написав: "Машута, держимся 🙌❤️".
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Поклонники в комментариях также поддержали телеведущую:
"Боже🙌🙌🙌Пусть так будет❤️";
"О! Это будет моей мантрой 😍";
"Нам нужно держаться и не терять надежду, все у нас будет хорошо, а у них, как они заслужили";
"Этот ужас закончится обязательно 🙏 Мы верим в ВСУ, помогаем ВСУ 🔥. Все будет Украина";
"Боже, какие нужные сейчас слова 🙏";
"Только дети и держат как-то на плаву… 😢💔".
Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.
Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.
Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.