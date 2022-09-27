Известная телеведущая показала, как развлекается в свободное время по вечерам.

Телеведущая Маша Ефросинина лишь недолго была в Украине и снова уехала заграницу, обустроившись там жить довольно давно. Такое решение она объяснила тем, что не хочет рисковать безопасностью ребенка.

Ведущая постоянно рассказывает, как поддерживает свою страну, снимает интервью с коллегами и делится полезной информацией. Занимается также Ефросинина своим фондом помощи для пострадавших граждан и всячески доказывает, что она занята большую часть времени делом и вообще у нее нет времени на развлечения.

В Инстаграм ведущая изредка показывает, как веселится и хорошо проводит свободное время: "Украина повсюду" - прокомментировала она новые кадры.

Также артистка не стала прятать эмоции после критики недовольных россиян и поставила их на место.

«Неуважаемые боты и русская нечисть в моих комментах, вы можете сколько угодно и как угодно обзывать меня вруньей, пропагандисткой, купленной агрессивной националисткой – по себе судить будете детей ваших! А вот то, что суд и искупление ждёт каждую тварь, которая сотворила все это с нашими людьми – ЭТО ФАКТ!!!» - пишет Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.