Телеведуча Маша Єфросиніна показала, чому у багатьох українців сьогодні чудовий ранок.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча відреагувала на пошкодження Кримського мосту з особливою радістю, як і інші артисти. Маша Єфросиніна презентувала щасливий кадр із ранкового відпочинку у ліжку.

За її словами, ранок суботи почався ідеально і тепер багато українців можуть посміятися з "захищеності" Росії в Криму, про яку вони раніше заявляли. За даними в мережі, підрив стався о шостій ранку, а причини все ще встановлюють.

«Коли прокинулася, а… Крим 🔥Скій» - написала Єфросиніна з посмішкою на обличчі.

У мережі бурхливо відреагували:

«Тож саме відчуття 😃🔥 Слава ВСУ 💙💛; Так, до 😏; Все в захваті 💛💙; Хороша новина✌️🔥; похмілля 😊; Ну як тут не радіти; Міст горить, а Маша – красива та щаслива ❤️✌️🇺🇦; Нехай усі ранки будуть з такими добрими новинами!; Маша, Ви така класна 💙; ЗСУ, дякую за доброго ранку ❤».

Раніше Резніков також закликав військових Росії відмовитися воювати і пообіцяв їм усім безпеку, справедливе ставлення.

«Я знаю Олексія Резнікова понад двадцять років! І ця людина ніколи не бреше! Поширюйте якнайбільше! Врятуйте себе, ваших чоловіків, солдатів та офіцерів!» – написала Єфросиніна.

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