Телеведущая Маша Ефросинина показала, почему у многих украинцев сегодня прекрасное утро.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая отреагировала на повреждение Крымского моста с особой радостью, как и другие артисты. Маша Ефросинина представила счастливый кадр из утреннего отдыха в постели.

По ее словам, утро субботы началось идеально и теперь многие украинцы могут посмеяться над "защищенностью" рф в Крыму, о которой они ранее заявляли. По данным в сети, подрыв произошел в шесть утра, а причины все еще устанавливают.

«Когда проснулась, а… Крым🔥Ский» - написала Ефросинина с улыбкой на лице.

В сети бурно отреагировали:

«Тоже самое ощущение 😃🔥 Слава ВСУ 💙💛; Да, до 😏; Все в восторге 💛💙; Хорошая новость✌️🔥; похмелье 😊; Ну как здесь не радоваться; Мост горит, а Маша – красивая и счастливая ❤️✌️🇺🇦; Пусть все утренники будут с такими хорошими новостями!; Маша, Вы такая классная💙; ВСУ, благодарю за доброе утро ❤».

Ранее Резников также призвал военных рф отказаться воевать и пообещал им всем безопасность, справедливое отношение.

«Я знаю Алексея Резникова больше двадцати лет! И этот человек никогда не врет!!! Распространяйте как можно больше! Спасите себя, ваших мужчин, солдат и офицеров!» - написала Ефросинина.

Напомним, Ефросинина поразила кадрами с 8-летним сыном, Астафьева поддержала ведущую

А еще Politeka сообщала, что Ефросинина сравнила россию с психопатом- бывшим, видео

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась, как развлекается по вечерам заграницей