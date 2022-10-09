Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча з перших днів вторгнення підтримує українців і намагається записувати різноманітні інтерв'ю з бесідами для своїх фанатів. Також Марія не забуває ділитися особистими спостереженнями в Інстаграмі, як і цього разу.
«Записала сьогодні інтерв'ю на тему, як зараз жити і мені збожеволіти. Одна з отриманих порад від фахівців – вчитися радіти простим речам.
Тому зібрала маму та Саню і пішла годувати качечок. Інтерв'ю пішло у монтаж» - розповіла Єфросиніна.
Також Маша Єфросиніна представила щасливий кадр із ранкового відпочинку у ліжку.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Не можу більше мовчати": Джамала після вильоту з польських "Танців з зірками" порадувала новинами
"Дякую тобі, коханий": найбагатша співачка Камалія у військовій формі показала чоловіка-мільярдера
Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати
За її словами, ранок суботи почався ідеально і тепер багато українців можуть посміятися з "захищеності" Росії в Криму, про яку вони раніше заявляли. За даними в мережі, підрив стався о шостій ранку, а причини все ще встановлюють.
«Коли прокинулася, а… Крим 🔥Скій» - написала Єфросиніна з посмішкою на обличчі.
Нагадаємо, Єфросиніна вразила кадрами із 8-річним сином, Астаф'єва підтримала ведучу
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна порівняла росію з психопатом-колишнім.
Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася, як розважається вечорами закордоном.