Маша Єфросиніна розповіла про важливу пораду для збереження здоров'я та емоційної стабільності.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча з перших днів вторгнення підтримує українців і намагається записувати різноманітні інтерв'ю з бесідами для своїх фанатів. Також Марія не забуває ділитися особистими спостереженнями в Інстаграмі, як і цього разу.

«Записала сьогодні інтерв'ю на тему, як зараз жити і мені збожеволіти. Одна з отриманих порад від фахівців – вчитися радіти простим речам.

Тому зібрала маму та Саню і пішла годувати качечок. Інтерв'ю пішло у монтаж» - розповіла Єфросиніна.

Також Маша Єфросиніна представила щасливий кадр із ранкового відпочинку у ліжку.

За її словами, ранок суботи почався ідеально і тепер багато українців можуть посміятися з "захищеності" Росії в Криму, про яку вони раніше заявляли. За даними в мережі, підрив стався о шостій ранку, а причини все ще встановлюють.

«Коли прокинулася, а… Крим 🔥Скій» - написала Єфросиніна з посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, Єфросиніна вразила кадрами із 8-річним сином, Астаф'єва підтримала ведучу

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна порівняла росію з психопатом-колишнім.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася, як розважається вечорами закордоном.