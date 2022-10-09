Маша Ефросинина рассказала о важном совете для сохранения здоровья и эмоциональной стабильности.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая с первых дней вторжения поддерживает украинцев и старается записывать различные интервью с беседами для своих фанатов. Также Мария не забывает делиться личными наблюдениями в Инстаграм, как и в этот раз.

«Записала сегодня интервью на тему, как сейчас жить и мне сойти с ума. Один из полученных советов от специалистов – учиться радоваться простым вещам.

Поэтому собрала маму и Саню и пошла кормить уточек. Интервью ушло в монтаж» - рассказала Ефросинина.

Также Маша Ефросинина представила счастливый кадр из утреннего отдыха в постели.

По ее словам, утро субботы началось идеально и теперь многие украинцы могут посмеяться над "защищенностью" рф в Крыму, о которой они ранее заявляли. По данным в сети, подрыв произошел в шесть утра, а причины все еще устанавливают.

«Когда проснулась, а… Крым🔥Ский» - написала Ефросинина с улыбкой на лице.

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