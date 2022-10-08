Українська співачка Настя Каменських назвала вибух на Кримському мості історичним, ніж розгнівала росіян.

8 жовтня на Керченському мосту стався потужний вибух, окупаційна влада півострова стверджує, що спалахнула цистерна з паливом. Українці ж традиційно відреагували жартами на "бавовну", тим більше, що вибух стався наступного дня після дня народження Путіна.

Так, українська співачка Настя Каменських назвала події у Криму історичними та показала, як виглядає «гордість путіна» після вибухів.

«Історичний момент. Віримо у перемогу та наближаємо її щодня! Слава Україні 💛💙», - написала артистка у себе в Інстаграм.

У коментарі до неї набігли російські хейтери, які почали загрожувати та ображати співачку. Українці навпаки підтримали Настю Каменських.

"А ось що далі буде, Спаси та Збережи",

"Ох і набіжить сьогодні сміття під цю посаду) холопи з рабами ще з похмілля просто сплять, скоро будуть 😂",

"Найкращий подарунок ювіляру)))🔥",

" Подарунок Путіну на день народження

Happy birthday🥳", - тріумфують українці.

Громадяни стрін-агресора бризкають слиною від злості.

"Крим ніколи вашим не буде!",

"Ви, Настя не сильні в геополітиці",

"Нерозумна жінка",

"А я особисто бажаю вам Настя бути на передовій і також із криками бігти", - зляться у коментарях росіяни.

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