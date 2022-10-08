Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное фото, которым здорово повеселила поклонников.

На новой фотографии Соломия запечатлена в интересной локации. Перед камерой она появилась в стильном небесно-голубом платье интересного фасона, которое подчеркнуло талию. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. В руках телезвезда держит веточку хлопка.

К слову, снимок Соломия выложила накануне вечером, а уже утром, 8 октября, с утра он заиграл новыми красками на фоне новостей о "бавовне" на Крымском мосту. В подписи к публикации Витвицкая написала: "Молодой праздник – День хлопка приобрел новые смыслы благодаря нашим смелым воинам. Украинцы, бьемся каждый на своем фронте!".

Поклонники тут же принялась комментировать новое фото телезвезды: "Бавовнятко", "Очень уж красивая", "Принцесса, очаровательна", "Соломия тонко намекает, что ждет россиян", "Лучшая", "Красивая красавица", "Нужно победить", "Красавица", "Очаровательная и загадочная", "Очень красивая девушка!", "Красотка".

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