8 октября на Керченском мосту произошел мощный взрыв, оккупационные власти полуострова утверждают, что загорелась цистерна с топливом. Украинцы же традиционно отреагировали шутками на "хлопок", тем более что взрыв произошел на следующий день после дня рождения Путина.
Так, украинская певица Настя Каменских назвала события в Крыму историческими и показала, как выглядит «гордость путина» после взрывов.
«Исторический момент. Верим в победу и приближаем ее каждый день! Слава Украине 💛💙», - написала артистка у себя в Инстаграм.
В комментарии к ней набежали российские хейтеры, которые принялись угрожать и оскорблять певицу. Украинцы, наоборот, поддержали Настю Каменских.
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"А вот что дальше будет, Спаси и Сохрани",
"Ох и набежит сегодня мусору под этот пост) холопы с рабами еще с похмелья просто спят, скоро будут 😂",
"Самый лучший подарок юбиляру )))🔥",
" Подарок Путину на день рождения
Happy birthday🥳", - ликуют украинцы.
Граждане стрын-агрессора брызжут слюной от злобы.
"Крым никогда вашим не будет!",
"Вы, Настя не сильны в геополитике",
"Неумная женщина",
"А я лично желаю вам Настя быть на передовой и также с криками бежать", - злятся в комментариях россияне.
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