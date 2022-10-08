Украинская певица Настя Каменских назвала взрыв на Крымском мосту историческим, чем разгневала россиян.

8 октября на Керченском мосту произошел мощный взрыв, оккупационные власти полуострова утверждают, что загорелась цистерна с топливом. Украинцы же традиционно отреагировали шутками на "хлопок", тем более что взрыв произошел на следующий день после дня рождения Путина.

Так, украинская певица Настя Каменских назвала события в Крыму историческими и показала, как выглядит «гордость путина» после взрывов.

«Исторический момент. Верим в победу и приближаем ее каждый день! Слава Украине 💛💙», - написала артистка у себя в Инстаграм.

В комментарии к ней набежали российские хейтеры, которые принялись угрожать и оскорблять певицу. Украинцы, наоборот, поддержали Настю Каменских.

"А вот что дальше будет, Спаси и Сохрани",

"Ох и набежит сегодня мусору под этот пост) холопы с рабами еще с похмелья просто спят, скоро будут 😂",

"Самый лучший подарок юбиляру )))🔥",

" Подарок Путину на день рождения

Happy birthday🥳", - ликуют украинцы.

Граждане стрын-агрессора брызжут слюной от злобы.

"Крым никогда вашим не будет!",

"Вы, Настя не сильны в геополитике",

"Неумная женщина",

"А я лично желаю вам Настя быть на передовой и также с криками бежать", - злятся в комментариях россияне.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник вспомнил пророческие слова после "хлопка" на Крымском мосту: "Это утро настало"

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