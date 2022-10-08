Зірки українського шоу-бізнесу відреагували на добрі новини з окупованого Криму, якими сьогодні заполонили весь інтернет-простір. 8 жовтня на Кримському мосту, яким Росія постачала 75% резервів окупантам, сталася "бавовна".
Цікаво, що вибух стався наступного дня після ювілею кремлівського диктатора.
Популярна співачка Наталія Могилевська не стрималася та гостро відреагувала на подію у себе в Інстаграм. Артистка показала смішне відео з путіним та момент вибуху на Кримському мості. А також згадала приспів своєї пісні «Ла ла ла».
У відповідь фоловери назвали відео чудовим кліпом.
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"Який же літній вечір без багаття…» 😂❤️",
"А тепер можна і ла-ла-ла",
"Ура. 🔥🔥Шедеврально😍😍😍",
"Молодець, відповідачка за пісню прилетіла 🫶",
"Млинець пісня моєї молодості, так добре на душі! 😍",
"Супер кліпчик", - пишуть у мережі.
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