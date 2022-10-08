Зірки українського шоу-бізнесу відреагували на добрі новини з окупованого Криму, якими сьогодні заполонили весь інтернет-простір. 8 жовтня на Кримському мосту, яким Росія постачала 75% резервів окупантам, сталася "бавовна".

Цікаво, що вибух стався наступного дня після ювілею кремлівського диктатора.

Популярна співачка Наталія Могилевська не стрималася та гостро відреагувала на подію у себе в Інстаграм. Артистка показала смішне відео з путіним та момент вибуху на Кримському мості. А також згадала приспів своєї пісні «Ла ла ла».

У відповідь фоловери назвали відео чудовим кліпом.

"Український гумор неперевершений",

"Який же літній вечір без багаття…» 😂❤️",

"А тепер можна і ла-ла-ла",

"Ура. 🔥🔥Шедеврально😍😍😍",

"Молодець, відповідачка за пісню прилетіла 🫶",

"Млинець пісня моєї молодості, так добре на душі! 😍",

"Супер кліпчик", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник згадав пророчі слова після "бавовни" на Кримському мості: "Цей ранок настав"

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