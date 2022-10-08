Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на хорошие новости из оккупированного Крыма, которыми сегодня заполонили всё интернет-пространство. 8 октября на Крымском мосту, по которому Россия поставляла 75% резервов оккупантам, произошел "хлопок".

Примечательно, что взрыв произошел на следующий день после юбилея кремлевского диктатора.

Популярная певица Наталья Могилевская не сдержалась и остро отреагировала на событие у себя в Инстаграм. Артистка показала смешное видео с путиным и момент взрыва на Крымском мосту. А также вспомнила припев своей песни «Ла ла ла».

В ответ фолловеры назвали видео отличным клипом.

"Украинский юмор непревзойденный",

"Какой же летний вечер без костра…» 😂❤️",

"А теперь можно и ла-ла-ла",

"Ура. 🔥🔥Шедеврально😍😍😍",

"Молодец, ответочка за песню прилетела🫶",

"Блин песня моей молодости , так хорошо на душе !😍",

"Супер клипчик", - пишут в сети.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник вспомнил пророческие слова после "хлопка" на Крымском мосту: "Это утро настало"

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Витвицкая повеселила кадром с интересным цветком: "день хлопка"

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