Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на хорошие новости из оккупированного Крыма, которыми сегодня заполонили всё интернет-пространство. 8 октября на Крымском мосту, по которому Россия поставляла 75% резервов оккупантам, произошел "хлопок".
Примечательно, что взрыв произошел на следующий день после юбилея кремлевского диктатора.
Популярная певица Наталья Могилевская не сдержалась и остро отреагировала на событие у себя в Инстаграм. Артистка показала смешное видео с путиным и момент взрыва на Крымском мосту. А также вспомнила припев своей песни «Ла ла ла».
В ответ фолловеры назвали видео отличным клипом.
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"Украинский юмор непревзойденный",
"Какой же летний вечер без костра…» 😂❤️",
"А теперь можно и ла-ла-ла",
"Ура. 🔥🔥Шедеврально😍😍😍",
"Молодец, ответочка за песню прилетела🫶",
"Блин песня моей молодости , так хорошо на душе !😍",
"Супер клипчик", - пишут в сети.
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