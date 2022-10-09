Українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", активно розповідає про своє життя в Інстаграмі, а також ділиться цікавими кадрами та зауваженнями.

«Які круті кадри ми здобули. Вже чекаю, щоб поділитись ними свами! Я дуже часто буває перед камерою, вже понад 10 років перебуваю серед них. Але так було не завжди, як зараз. Поділюсь досвідом!

Ви не повірите, але на початку кар'єри у мене з камерою були дуже складні стосунки. Пройшло багато часу, як я почала довіряти їй, вірити та розслаблятися. І перед тим, як ми з камерою стали найкращими подругами, пройшли стадії заціпеніння, невміння посміхатися, тремтіння!» - Зізналася Ксенія.

Мішина стежить за своїм фізичним та духовним станом і подає гарний приклад своїм шанувальникам. А ще вона не мовчить про війну в Україні, що не до вподоби громадянам країни-агресора.

Наразі Ксенія з сумом розповіла про проблему. Зробила це вона сидячи у ванній кімнаті.

"Я зрозуміла, що давно не приймала ванну, а ще моя сторінка в тіньовій лазні", - зізналася холостячка.

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