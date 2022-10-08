Популярна українська співачка та екс-учасниця шоу "Голос країни", із команди Святослава Вакарчука Христина Соловій, на своїй сторінці у соціальній мережі поділилася свіжими кадрами.
Вокалістка, яка надихнула піснею спалювати мости окупантів, повідомила, що 8 жовтня був чудовий день. З такої нагоди вона вирішила одягнути своє стареньке зелене пальто, в якому знімалася у кліпі "Хто як не ти" і влаштувати фотосесію в ньому. Кадри Христина розмістила на сторінці Інстаграм.
"Такий прекрасний день, що я навіть перепросила перед своїм зеленим пальто", - написала Соловій.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Відомий актор і боєць ЗСУ після аварії вразив лікарняним фото та звернувся до українців: "Ну що..."
Вибухи та пожежа на Кримському мості, дорога зруйнована, рух перекрито: кадри наслідків
"Дякую тобі, коханий": найбагатша співачка Камалія у військовій формі показала чоловіка-мільярдера
Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати
Шанувальники захопилися натуральністю української співачки.
"Дуже подобається твоя натуральність, без жодних ефектів",
"Дякую за пісню. Сьогодні ми всі її співаємо",
"Як можна бути такою мі-мі-мі?",
"Пальто із кліпу", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник згадав пророчі слова після "бавовни" на Кримському мості: "Цей ранок настав"
Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Вітвіцька повеселіла кадром із цікавою квіткою: "день бавовни"
Також Politeka писала, що момент підриву Кримського мосту потрапив на відео, з'явилася реакція путіна: нові подробиці та кадри