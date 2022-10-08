Молодая, но очень талантливая певица Кристина Соловий очаровала поклонников своей натуральной красотой.

Популярная украинская певица и экс-участница шоу "Голос країни", из команды Святослава Вакарчука Кристина Соловий, на своей странице в социальной сети поделилась свежими кадрами.

Вокалистка, которая вдохновила песней сжигнать мосты оккупантов, сообщила, что 8 октября был прекрасный день. По такому случаю, она решила надеть свое старенькое зеленое пальто, в котором снималась в клипе "Хто як не ти" и устроить фотосессию в нем. Кадры Кристина разместила на странице в Инстаграм.

"Такой прекрасный день, что я даже извинилась перед своим зеленым пальто", - написала Соловий.

Поклонники восхитились натуральностью украинской певицы.

"Очень нравится твоя натуральность, без всяких эффектов",

"Спасибо за песню. Сегодня мы все ее поем",

"Как можно быть такой ми-ми-ми?",

"Пальто из клипа", - пишут в сети.

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