Українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", вирішила відповісти на найцікавіші запитання шанувальників. Також не обійшлося без теми розвитку та особистої невпевненості.
«Як навчитися пробачити чоловікам про допомогу» – радиться одна з шанувальниць.
«Пропоную зайнятися самореалізацією, щоби навчитися не просити їх про допомогу» - відповіла Мішина.
Як і чому плакали востаннє? – поцікавилися в актриси. На що вона відповіла, що це було кілька днів тому та представила кадри з обстрілу Запоріжжя.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
У Москві почалися масові затримання військових, рух перекрито: "Приведено у підвищену бойову готовність"
Випад Кадирова та Пригожина проти російського командування набирає обертів: "Буде важко повернути..."
Момент підриву Кримського мосту потрапив на відео, з'явилася реакція путіна: нові подробиці та кадри
Відповіла Ксенія і на питання про те, як позбутися тривоги.
«У мене з цього приводу свої правила. Щойно я починаю відчувати тривогу, я роблю дихальну практику, потім медитую і починаю зміщувати свій фокус від подразника тривоги».
Мішина стежить за своїм фізичним та духовним станом і подає гарний приклад своїм шанувальникам. А ще вона не мовчить про війну в Україні, що не до вподоби громадянам країни-агресора.
Наразі Ксенія з сумом розповіла про проблему. Зробила це вона сидячи у ванній кімнаті.
"Я зрозуміла, що давно не приймала ванну, а ще моя сторінка в тіньовій лазні", - зізналася холостячка.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник згадав пророчі слова після "бавовни" на Кримському мості: "Цей ранок настав"
Як повідомляла Politeka, відомий співак розкрив, як Олег Вінник допомагає Україні та де він зараз: "Передав йому мої вибачення"
Також Politeka писала, що момент підриву Кримського мосту потрапив на відео, з'явилася реакція путіна: нові подробиці та кадри