Українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", вирішила відповісти на найцікавіші запитання шанувальників. Також не обійшлося без теми розвитку та особистої невпевненості.

«Як навчитися пробачити чоловікам про допомогу» – радиться одна з шанувальниць.

«Пропоную зайнятися самореалізацією, щоби навчитися не просити їх про допомогу» - відповіла Мішина.

Як і чому плакали востаннє? – поцікавилися в актриси. На що вона відповіла, що це було кілька днів тому та представила кадри з обстрілу Запоріжжя.

Відповіла Ксенія і на питання про те, як позбутися тривоги.

«У мене з цього приводу свої правила. Щойно я починаю відчувати тривогу, я роблю дихальну практику, потім медитую і починаю зміщувати свій фокус від подразника тривоги».

Мішина стежить за своїм фізичним та духовним станом і подає гарний приклад своїм шанувальникам. А ще вона не мовчить про війну в Україні, що не до вподоби громадянам країни-агресора.

Наразі Ксенія з сумом розповіла про проблему. Зробила це вона сидячи у ванній кімнаті.

"Я зрозуміла, що давно не приймала ванну, а ще моя сторінка в тіньовій лазні", - зізналася холостячка.

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