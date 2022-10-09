Українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", часто розповідає про себе та показує кадри зі своїх зйомок. На цей раз після фото про щасливий ранок вона отримала безліч слів від розлючених росіян.

Ті гнівно засипали зірку критику за її щасливе звернення щодо підриву Кримського мосту. На що Ксенія справедливо нагадай - цього мосту взагалі не повинно бути і Крим - це Україна.

Також Ксенія вирішила відповісти на найцікавіші запитання шанувальників. Також не обійшлося без теми розвитку та особистої невпевненості.

«Як навчитися пробачити чоловікам про допомогу» – радиться одна з шанувальниць.

«Пропоную зайнятися самореалізацією, щоби навчитися не просити їх про допомогу» - відповіла Мішина.

Як і чому плакали востаннє? – поцікавилися в актриси. На що вона відповіла, що це було кілька днів тому та представила кадри з обстрілу Запоріжжя.

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