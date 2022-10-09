Українська співачка Настя Каменських всіляко намагається привернути увагу, щоб підтримати популярність. Півроку вона з Потапом жила закордоном і навіть не приїжджала додому, а після повернення почала показувати, як вона патріотично налаштована.
Не завжди ролики Каменських у мережі оцінюють позитивно і з позитивом відповідають її кривляння. На цей раз Настя більше спантеличила і зовнішнім виглядом, і спробою попіаритися за рахунок безглуздих відео для Тік-Ток та Інстаграм.
«Чомусь сльози звернулися ❤️ Ми переможемо 🇺🇦; Жах..😮; та що в тебе з обличчям; Досить зображати з себе підлітка, заспокойся, жінка; а пластики наробила вже за кордоном, хай бог милує 😮; Не цікаво; Сама на себе не схожа; Як залишитися в Іспанії з чоловіком 😂; Брошенка; Почалося, повернулися...; бабі 35 років, яка нафіг дівчинка; а мій коментар про це заблокували що вона стара 🤣; ну видно ж що це фільтр» - пишуть у мережі.
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