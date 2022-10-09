Украинская певица Настя Каменских всячески пытается привлечь к себе внимание, чтобы поддержать популярность. Полгода она с Потапом жила заграницей и даже не приезжала домой, а по возвращению стала показывать, как она патриотично настроена.

Далеко не всегда ролики Каменских в сети оценивают положительно и с позитивом отвечают на ее кривляния. В этот раз Настя больше озадачила и внешним видом, и попыткой попиариться за счет нелепых видео для Тик-Ток и Инстаграм.

«Почему-то слезы обратились ❤️ Мы победим 🇺🇦; Ужас..😮; да что у тебя с лицом; Хватит изображать из себя подростка, успокойся, женщина; а пластики наделала уже за границей, хай бог милует 😮; Неинтересно; Сама на себя не похожа; Как остаться в Испании с мужем 😂; Брошенко; Началось, вернулись...; бабе 35 лет, какая нафиг девочка; а мой комментарий об этом заблокировали что она старая🤣; ну видно же что это фильтр» - пишут в сети.

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