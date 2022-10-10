Як пише Politeka.net, українська виконавиця Jerry Heil потролила російського диктатора володимира путіна, який зовсім недавно відзначив своє 70-річчя.
Вокалістка в червоній шапочці виконала про путіна насмішкувату композицію. Ролик опублікувала на своїй сторінці Інстаграм.
Артистка переробила відомий різдвяний хіт «Свято наближається».
"Бєз панікі, дєд! Подивись на красу: Крим під контролем ЗСУ💪🏽 не могла ситуативочку не записати🫶🏽 #jerryheil", - написала Jerry Heil.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
З'ясувалося, що перевозила вантажівка, яка висадила в повітря Кримський міст: "Цікаво, що доїхати до..."
Білорусь офіційно висунула звинувачення Україні, з'явилася жорстка реакція МЗС: "Має перестати..."
Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати
Користувачі мережі у захваті від чергового шедевра Яни Шамаєвої.
"Геніально",
"Млинець, пісня класна, але хочу звернути увагу на інше - ви така ніжна, тендітна і талановита 😊 Дуже класна ви людина)",
"Без паніки, дід. Світ давно вже чекає. Як дуба ти вріжеш і ми всі заспіваємо",
"Просто мед для вух, це просто ідеально",
"Така чудова пісенька, давайте заспіваємо її в день похорону того діда! Слава ЗСУ! Слава могутній Україні",
"Талантище",
"Джеррі, ви СУПЕР😆😆😆давно так не іржала",
"Яка підбадьорлива мелодія і слова, що підбадьорюють)", - пишуть із захопленням у мережі.
Нагадаємо, Jerry Heil зворушила до сліз потужний треком про батька, завдяки якому стала знаменитою
А ще Politeka повідомляла, що продюсер Полякової Ясинський чесно розповів про розрив із Jerry Heil
Також Politeka писала, що Jerry Heil та Kalush вразили українців спільним виступом, кадри