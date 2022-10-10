Як пише Politeka.net, українська виконавиця Jerry Heil потролила російського диктатора володимира путіна, який зовсім недавно відзначив своє 70-річчя.

Вокалістка в червоній шапочці виконала про путіна насмішкувату композицію. Ролик опублікувала на своїй сторінці Інстаграм.

Артистка переробила відомий різдвяний хіт «Свято наближається».

"Бєз панікі, дєд! Подивись на красу: Крим під контролем ЗСУ💪🏽 не могла ситуативочку не записати🫶🏽 #jerryheil", - написала Jerry Heil.

Користувачі мережі у захваті від чергового шедевра Яни Шамаєвої.

"Геніально",

"Млинець, пісня класна, але хочу звернути увагу на інше - ви така ніжна, тендітна і талановита 😊 Дуже класна ви людина)",

"Без паніки, дід. Світ давно вже чекає. Як дуба ти вріжеш і ми всі заспіваємо",

"Просто мед для вух, це просто ідеально",

"Така чудова пісенька, давайте заспіваємо її в день похорону того діда! Слава ЗСУ! Слава могутній Україні",

"Талантище",

"Джеррі, ви СУПЕР😆😆😆давно так не іржала",

"Яка підбадьорлива мелодія і слова, що підбадьорюють)", - пишуть із захопленням у мережі.

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