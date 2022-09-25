Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шамаева) поздравила своего отца с днем рождения новой песней.

Как пишет Politeka.net, у себя на странице в Instagram артистка разместила видео, которое записала на пирсе на фоне небоскребов в США.

«Ко Дню рождения моего отца💙💛 …. Который сделал все, что зависит от него, для того чтобы я стала именно этим человеком, которого вы знаете. Его острая ирония, музыкальные вкусы, стремление к знаниям, и куртка наопашки, а еще любовь к родной земле, ее природе и культуре – это все во мне. Спасибо, папа! Мы все знаем, какое ты желание ты загадал! Оно сбудется!💙💛», - написала Jerry Heil.

Вокалистка сообщила, что полная версия песни выйдет в свет 30 сентября. Композицию она посвящает всем отцам.

Поклонники певицы восхищаются ее талантом. Они присоединились к поздравлениям, а также пишут, с нетерпением ждут выхода трека, который им очень нравится.

"Здоровье папе и всей семье🙌 Благодарность за такую талантливую и настоящую девушку🇺🇦 Всем любви и мирного неба💙Победы💛",

"Как всегда..💛💙 Спасибо за еще одну лучшую песню🙌 До слез🥺",

"До слез 😢 очень скучаю по папе 💔",

"Боже как хорошо, Яна ты непревзойденно талантливый человек ❤️❤️ ❤️ твои песни это прямо в сердце", - пишут в комментариях.

Отметим, что Jerry Heil - певица и блогер. Ей 26 лет. Артистка родом из Василькова. Выросла в семье-мясников, но более четырех лет является веганом. С началом войны певица уговорила родителей сменить сферу деятельности. Теперь ее отец работает в сфере обслуживания - личным водителем артистов.

Яна стала известной после выхода клипа на песню "Охрана, отмєна" на YouTube. Создала хиты "Вільна каса", "Хостел Монстрів", "НЕБЕЙБІ", "VEGAN".

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