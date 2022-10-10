Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шамаева) поздравила путина с днем рождения насмешливой песней.

Как пишет Politeka.net, украинская исполнительница Jerry Heil потроллила российского диктатора владимира путина, который совсем недавно отметил свое 70-летие.

Вокалистка в красной шапочке исполнила о путине насмешливую композицию. Ролик опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Артистка переделала известный рождественский хит «Праздник приближается».

«Без паники, дед! Посмотри на красоту: Крым под контролем ЗСУ💪🏽 не могла ситуативочку не записать🫶🏽», - написала Jerry Heil.

Пользователи сети в восторге от очередного шедевра Яны Шамаевой.

"Гениально",

"Блин, песня классная, но хочу обратить внимание на другое - вы такая нежная, хрупкая и талантливая 😊 Очень классный вы человек)",

"Без паники, дед. Мир давно уже ждет. Как дуба ты врежешь и мы все споем",

"Просто мед для ушей, это просто идеально",

"Такая замечательная песенка, давайте споем ее в день похорон того деда! Слава ВСУ! Слава могучий Украине",

"Талантище",

"Джерри, вы СУПЕР😆😆😆давно так не ржала",

"Какая бодрящая мелодия и слова ободряющие )", - пишут с восхищением в сети.

Напомним, Jerry Heil растрогала до слез мощный треком об отце, благодаря которому стала знаменитой

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