Как пишет Politeka.net, украинская исполнительница Jerry Heil потроллила российского диктатора владимира путина, который совсем недавно отметил свое 70-летие.
Вокалистка в красной шапочке исполнила о путине насмешливую композицию. Ролик опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Артистка переделала известный рождественский хит «Праздник приближается».
«Без паники, дед! Посмотри на красоту: Крым под контролем ЗСУ💪🏽 не могла ситуативочку не записать🫶🏽», - написала Jerry Heil.
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"Гениально",
"Блин, песня классная, но хочу обратить внимание на другое - вы такая нежная, хрупкая и талантливая 😊 Очень классный вы человек)",
"Без паники, дед. Мир давно уже ждет. Как дуба ты врежешь и мы все споем",
"Просто мед для ушей, это просто идеально",
"Такая замечательная песенка, давайте споем ее в день похорон того деда! Слава ВСУ! Слава могучий Украине",
"Талантище",
"Джерри, вы СУПЕР😆😆😆давно так не ржала",
"Какая бодрящая мелодия и слова ободряющие )", - пишут с восхищением в сети.
Напомним, Jerry Heil растрогала до слез мощный треком об отце, благодаря которому стала знаменитой
А еще Politeka сообщала, что продюсер Поляковой Ясинский честно рассказал о разрыве с Jerry Heil
Также Politeka писала, что Jerry Heil и Kalush впечатлили украинцев совместным выступлением, кадры