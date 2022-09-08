Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песне "Охрана - отмена", из первого своего альбома "Я_Яна". После этого карьера артистки резко взлетела вверх и сейчас Яна сотрудничает с Alyona Alyona, Надей Дорофеевой и другими артистами. А в этот раз звезда решила спеть с группой Kalush, которые на последнем Евровидении представляли Украину и победили на проекте. Видео с совместным исполнением "Хвилі" появилось на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.

"Расстояние - то не преграда для творчества. И это удачно доказали Jerry Heil и Kalush, исполнив лайвом совместный трэк "Хвилі", - было написано под видео.

Сообщалось, что Jerry Heil рассказала, почему решила учиться в США.

"Кто запустил этот тренд на расставание и почему его поддержали почти все мои знакомые, я не знаю. Но на всякий случай, чтобы не выбиваться из массы, я тоже решила прекратить отношения… После этого решение нужно было решить только одно: с кем. Парня у меня не было. Поэтому еще полгода назад мы прекратили сотрудничество с компанией Secret Service – агентством, которое обеспечивало мне пиар, концертные и другие услуги", - заявила Jerry Heil.

Напомним, Jerry Heil уехала из Украины на четыре года, чтобы исполнить свою мечту

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