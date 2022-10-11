Артисти гурту з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну служили в 130-му батальйоні тероборони. Потім головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказав зірковим бійцям повернутися з передової до мирного життя, на культурний фронт.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тополя розмістив відеозвернення, в якому повідомив, що після масованого обстрілу мирних українських міст окупантами 10 жовтня учасники гурту "Антитіла" прийняли важливе рішення.

"Усім зрозуміло, що це новий етап ескалації і чим це закінчиться - невідомо. Нам потрібно бути готовими до різних сценаріїв. Для нас так само зрозуміло, в першу чергу, як громадянам країни, а вже в другу чергу, як музикантам, що ми маємо бути зі своїм народом. У зв‘язку з цим Антитіла прийняли важке, але важливе рішення перенести жовтневі концерти у Польщі на 2023 рік", — пояснив Тарас.

Зараз музиканти залишатимуться в Україні в тісній співпраці з їхнім батальйоном та на зв’язку з командирами.

"Нові дати концертів оголосимо найближчим часом, скоріш за все це буде березень. Концерти обов’язково відбудуться, також в Польщі буде додано місто Краків. Квитки залишаються дійсними, ми будемо раді зустрітися з вами трішки пізніше, але якщо ваші плани не збігатимуться з новою датою, ви зможете повернути квитки в місцях придбання", — додав Тополя.

Концерти в березні відбудуться без гурту Chemia. Антитіла дадуть повноцінні великі сольні концерти.

"Найближчим часом також будуть анонси концертів у інших країнах світу. Заради підтримки України, розповіді з перших вуст про війну та популяризації української культури. Ми продовжуємо працювати над посиленням Збройних Сил України, підтримкою свого батальйону та дітей загиблих побратимів, справжніх Героїв", — наголосив лідер "Антитіла".

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.