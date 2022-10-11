Артисты группы с начала полномасштабного вторжения рф в Украину служили в 130-м батальоне терробороны. Затем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал звездным бойцам вернуться с передовой в мирную жизнь, на культурный фронт.

В этот раз на своей странице в Instagram Тополя разместил видеообращение, в котором сообщил, что после массированного обстрела мирных украинских городов оккупантами 10 октября участники группы "Антитела" приняли важное решение.

"Всем понятно, что это новый этап эскалации и чем это закончится – неизвестно. Нам нужно быть готовыми к разным сценариям. Для нас так же понятно, в первую очередь, как гражданам страны, а уже во вторую очередь, как музыкантам, что мы должны быть со своим народом. В этой связи Антитела приняли тяжелое, но важное решение перенести октябрьские концерты в Польше на 2023 год", — пояснил Тарас.

Сейчас музыканты будут оставаться в Украине в тесном сотрудничестве с их батальоном и на связи с командирами.

"Новые даты концертов объявим в ближайшее время, скорее всего это будет март. Концерты обязательно состоятся, также в Польше будет добавлен город Краков. Билеты остаются действительными, мы будем рады встретиться с вами немного позже, но если ваши планы не будут совпадать с новой датой, вы сможете вернуть билеты в местах приобретения", - добавил Тополя.

Концерты в марте пройдут без группы Chemia. Антитела дадут полноценные большие сольные концерты.

"В ближайшее время также будут анонсы концертов в других странах мира. Ради поддержки Украины, рассказов из первых уст о войне и популяризации украинской культуры. Мы продолжаем работать над усилением Вооруженных Сил Украины, поддержкой своего батальона и детей погибших собратьев, настоящих Героев", - подчеркнул лидер "Антитела".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.